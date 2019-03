Solo Company

I det seneste offentliggjorte regnskab fra 2017 havde Solo Company et underskud på 1,2 millioner kroner. I 2016 var underskuddet fem millioner kroner.



Det er ikke første gang, at Solo-kæden bliver ramt af en konkurs. Det samme skete i 2014, hvorefter koncernen genopstod under et nyt ejerskab.



Solo-kæden blev stiftet i 1988.



De 26 Solo-butikker er hver især selvstændige selskaber. De er ikke påvirket af konkursen