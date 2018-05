Soldater i havsnød ved Vrøgum Løbet: Det kunne være gået frygtelig galt

Vrøgum: Den unge værnepligtige, der lørdag røg på sygehuset med vand i lungerne, efter at han var ved at drukne ved Vrøgum Løbet, er tilbage ved sin deling. Dermed er dramaet overstået, men såvel Oksbøllejren som løbsarrangørerne ønsker at lære af episoden.

- Der er ingen tvivl om, der er nogen, der fik et chok her, og nogen, der blev bange. Derfor har vi i mandag arrangeret møde med de to livreddere og to fra arrangørgruppen, siger presseofficer i Oksbøllejren, Henrik Vej Kastrupsen.

Mener du, der var fejl fra arrangørernes side?

- Arrangørerne havde forberedt hjælp, hvis nogen fik problemer. Der var trukket tov over søen, og der var to livreddere. Men, det er en stor sø, og delingen med de værnepligtige, der kom i problemer, gik over langt udenfor det afmærkede område, siger Henrik Vej Kastrupsen og fortsætter:

- Jeg ville have svært ved at forudse det. Man kan altid sige, at hvis det kan ske, så kan det ske. Og nu kan det være, at man skilter med større og skilte næste år. Men ellers synes jeg ikke, at arrangørerne kunne have gjort mere.