Soldater fra Oksbøllejren affyrer sørgesalutten på 81 skud for prins Henrik

Oksbøl/Kronborg: En kommando på 51 mand fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter affyrer en sørgesalut på 3 gange 27 løse skud eller 81 skud i alt for prins Henrik, der døde tirsdag aften. Det sker torsdag klokken 8.00 på Kronborg.

Overkonstabel af 1. st. grad Bjarne Oddgaard er pensioneret, men er ansat til at uddanne artilleristerne i at betjene de gamle bronzekanoner og holde historien i hævd. Han fortæller, at de bruger et kilo sortkrudt per salut, som affyres med 30 sekunders mellemrum. Og som det eneste land i verden bruger vi gamle fængrør model 1884, som er fremstillet i 1916-18.

Salutering eller skud med løst krudt nævnes første gang i 1616 om et dansk løsen affyret i Grønland. Med et løsen gør man sig til kende. Dansk løsen er tre skud. Svensk løsen er fire skud. Derfor råber vi hurra tre gange i Danmark og fire gange i Sverige.

Kong Chr. 4 udviklede det danske salutteringssystem, som vi kender i dag. Den gang var primtal et helligt tal. Det laveste primtal er 3. Så 3x3x3 er 27 skud, og derved overgik vi alle andre kongehuse, som kun saluterer med 21 skud.

De 27 skud affyres altid i forbindelse med dronningens og prinsens fødselsdag, og når kongeskibet Dannebrog stævner ud på sit sommertogt, og når der fødes nye prinser og prinsesser.

Sørgesalutten på 81 skud sker kun for dronningen, kongen eller prinsen til dronningen.