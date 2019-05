Sognepræst og folketingskandidat fik ødelagt valgplakater: - Jeg tror, det er drengestreger

Han er præst i det område, det er sket. Søren Lydeking har ellers ikke været udsat for chikane.

- Ellers har jeg ikke været udsat for chikane, siger Søren Lydeking.

Han har ganske få valgplakater tilbage, og det er lykkedes ham at erstatte de plakater i Agerbæk, der er revet ned.

Han har haft 14 valgplakater hængende i byen, men onsdag kunne han konstatere, at seks af valgplakaterne er revet ned.

Agerbæk: Sognepræst Søren Lydeking Pedersen stiller op til Folketinget for Kristendemokraterne. Han tror, at det er drengestreger, at næsten halvdelen af hans valgplakater er revet ned i Agerbæk.

Det var det her syn, der mødte folketingskandidaten. Foto: Morten Nielsen

Normalt ikke udsat for chikane

Han mener, at Kristendemokraterne er et af de partier, der går igennem valgkampen uden at få revet ret mange plakater ned i forhold til visse andre partier.

- Jeg har ikke blandet mig i abortdebatten eller andre følsomme emner, vurderer Søren Lydeking, der ikke mener, at hans politiske ståsted kan forklare nedrivningen.

I abortdebatten følger han Kristendemokraternes linje, som realpolitisk betyder, at der ikke kommer et lovforslag fra partiet om at ophæve den fri abort. Det var ellers modstand mod netop fri abort, der var blandt partiets mærkesager, da det blev grundlagt i 1970 som Kristeligt Folkeparti.