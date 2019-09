Sofie på 16 år vil have mere styr på det faglige

Sofie Vammen Johannesen, 16 år, synes, der er noget særligt over at være på en helt ny uddannelse.

Varde: Det er stadig nyt for Sofie Vammen Johannesen at være på FGU i Varde. Det er det for mange af eleverne, og også en del lærere er nye:

- Man skal lige finde rundt. Og lærerne skal også finde rundt. Men det har sin charme. Vi føler, vi er i samme båd - både lærere og elever, siger hun.

Hun er opvokset i Randers og er flyttet med sin familie til Varde. Hendes mål på FGU er at få styr på det faglige, så hun er klar til først gymnasiet og så en uddannelse som veterinærsygeplejerske. Hun skal være her et år.

Hun er en af de 27 AGU-elever. AGU står for almen grunduddannelse, og det er basalt set den undervisning, som unge tidligere kunne få på VUC. VUC står for voksenuddannelsescenter og med den nye reform er VUC fremover kun for netop de voksne, mens de unge altså har fået deres egen uddannelsesinstitution for alle unge, der mangler en vej til uddannelse eller job.

Sofie Vammen Johannesen kan godt lide den nye struktur:

- Det er langt mere praktisk, at vi har vores eget sted, siger hun.