Sofie på 12 er allerede forudbestilt til job i Skotland

Sofie Brydsø har så godt tag på det tonstunge kødkvæg Skotsk Højlandskvæg, at hun er sikret job hos en af Skotlands største avlere, når engang hun bliver stor.

- Piger har bedre anlæg for at omgås dyr, siger han.

Søren Brydsø er kirkegårdsgraver. Han har altid vidst, at han ville ud på landet, og han købte ejendommen som 27-årig, inden han mødte Maria. Han synes i øvrigt slet ikke, det er så mærkeligt, at det er pigerne, der går op i gårdens dyr.

Brødrene Jacob og Anders er mere til klaver. De øver med mor, Maria, der er uddannet folkeskolelærer, men har det meget bedre med et 25-timers job som kirketjener.

Han er far og grundlægger af idyllen, der minder lidt om "Det lille hus på prærien". Familien Brydsø bor på et nedlagt landbrug langt ude ad en grusvej midt inde i plantagen, og mens Sofie bruger al sin fritid på kødkvæget på familiens marker, er lillesøster Signe glad for fårene.

Kvong: Hun var kun 10, da hun første gang var i ringen med både kvier og tyre ved skue for skotsk højlandskvæg i Skotland. Siden har hun haft et åbent jobtilbud ved en af Skotlands største avlere.

Familien Brydsø har lige købt en ekstra besætning af højlandskvæg, så lige nu har familien 60 kvæg.Normalt ligger besætningen på det halve. Familien går meget op i avl og udtager hvert år en flok kvæg til dyrskuer. Resten bliver brugt som naturplejere for Danmarks Naturfond. Det kvæg, der i år skal ud som naturplejere, skal afsted indenfor den kommende måned. Til Vrøgum kjær og til Hanstholm.

Dyrskue og det der med økonomien

Sofie har interesseret sig for højlandskvæget lige så længe, hun kan huske. "Skotterne", som hun kalder dem. Hendes fremtidsdrøm er også klar: Hun vil have en gård med skotsk højlandskvæg og med Angus-kvæg.

- Skotterne vil jeg tage på dyrskue med. Angus er til det andet, hvad er det nu det hedder? spørger hun sin far.

- Økonomien, svarer han.

Hun vandt mønstringskonkurrencen ved seneste dyrskue, familien deltog i. Vinterskuet i Aars.

- Der var en med, der har vundet DM. Han blev nummer to. Jeg havde ikke ventet at vinde, men det skal man nok heller ikke, for så går det ikke, siger Sofie fornuftigt.

Mønstringen er dommernes vurdering af menneskets omgang med dyrene. Ved landsskuet i Herning i sommer blev hun nummer to. Hemmeligheden er formodentlig noget med, at hun interesserer sig for dyrene. Hver eneste af dem.

- Sofie kan ikke bare deres navne. Hun kan hele deres stamtræ, siger forældrene.

Hendes yndlings-skotte er Laura, den sorte kvie, hun har hentet ud af indhegningen og striglet.

- Dens mor hedder Gabriela og far hedder Haakon, siger hun.