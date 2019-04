Socialdemokratiet vil have mere viden før fredning

Ho Bugt: Socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen besøgte i oktober 2017 engene ved Kjelst for ved selvsyn at se Operation Engsnarre, som for mange var gået i glemslen. Landets næstdyreste, offentlige naturgenopretningsprojekt til 170 millioner kroner.

Et naturgenopretningsprojekt, som ikke har været overvåget siden 2006. Dengang som nu finder han det horribelt, at ingen ved, om pengene er givet godt ud. Grundlæggende er der dog enighed om, at projektet ikke har givet et eneste pip mere i engene.

- Det afgørende for mig er, at vi ikke bruger flere midler, før vi ved, hvad der har virket og hvad, der ikke har virket, siger Christian Rabjerg Madsen.