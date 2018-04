Socialdemokratiet vil give skovsvin større bøder

Miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) vil gøre det dyrere at smide affald i skovene, ligesom han vil se på muligheden for, at staten betaler for oprydningen.

Starup-Tofterup: På baggrund at det seneste tilfælde med skovsvineri i Haldbjerg Plantage, hvor skovsvin i sidste uge dumpede byggeaffald i form af knuste eternitplader, tager socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) nu sagen op med den ansvarlige minister. Det er Esben Lunde Larsen (V).

- Jeg tror, man skal se på en mulig strafskærpelse, selvom det er utroligt svært at opklare, siger Christian Rabjerg Madsen, der samtidig vil bede ministeren om en redegørelse over omfanget.

I dag ligger bødestørrelsen for et tilfælde som i Haldbjerg Plantage på 8.000 kroner. Det er åbenbart ikke nok til at afskrække folk fra at dumpe større mængder affald i skovene. Private skove skal ifølge loven være offentlig tilgængelige. Hver eneste gang, at skovsvinene dumper affald i de private skove, er der kun én til at betale for oprydningen, medmindre skovsvinet bliver afsløret. Og det er skovejerne.

- Min frygt er, at skovejerne ikke melder det, hvis det bliver for dyrt. Og jeg vil se på, om vi kan komme skovejerne til undsætning. Det skylder vi skovejerne. Vi har også et ansvar, siger Christian Rabjerg Madsen.