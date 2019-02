Socialdemokratiet vil finde pengene til sundhedshuset et helt andet sted

Socialdemokratiet tror, det kræver for hårde besparelser at finde penge til sundhedshuset på social- og sundhedsbudgettet. Borgmester mener, det har været klart for partierne, at et sundhedshus ville betyde serviceforringelser - og at alle oprindeligt bakkede op.

Varde: Socialdemokratiet siger ikke bare nej tak til at spare på nattevagter for at finansiere driften af et nyt sundhedshus. Partiet åbner nu for, at pengene til driften skal findes et helt andet sted på det kommunale budget.

- Vi er ikke sikre på, at det er inden for social- og sundhedsområdet, at pengene skal findes, siger gruppeformand Søren Laulund (S).

- Man har jo givet en besked til det politiske niveau om, at det kunne man sagtens finde inden for fagområdet, men det sætter vi dog alligevel spørgsmålstegn ved.

I kommunen er der et budget for hver eneste udvalg. Da et sundhedshus hører under Udvalget for Social og Sundhed, har der været lagt op til, at det er det udvalg, der skal finansiere driften af sundhedshuset inden for sit eget budget. Socialdemokratiets melding betyder, at pengene i stedet kan findes ved at spare på kultur, administration eller noget helt tredje. Det kan i princippet også være, at kommunen simpelthen skal bruge flere penge.