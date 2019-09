Socialdemokratiet redder muligt hotelbyggeri på Hafnia-grunden i Blåvand

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT

Hafnia-grunden blev i 1968 købt af staten. Netop for at undgå yderligere byggerier af sommerhuse i Blåvand, så der var et frirum for folk ned til Blåvand Strand. Det er på den grund, at et flertal i Folketinget har givet mulighed for et hotelbyggeri. På billedet ses det gamle ishus, som nu er lukket. Arkivfoto: Henrik Reintoft