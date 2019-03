Socialdemokratiet: Arbejdet går videre

Søren Laulund, formand for den socialdemokratiske gruppe, har brugt borgmesterens sygemelding til lige at kigge indad.

Varde Kommune: - Det er da uhyggeligt, at borgmester Erik Buhl er blevet syg, og jeg gør mig selvfølgelig også selv nogen overvejelser. Det giver lige en hovsa-oplevelse. Det var da godt, at han reagerede i tide - og det giver en påmindelse om, at man selv skal huske at reagere på kroppens signaler, siger Søren Laulund, den socialdemokratiske gruppeformand.

Gør politik folk syge?

Nej. Jeg tænker ikke præcis, at det er det her arbejde, der gør det.

- Det er nok mere samfundsmæssigt, at man skal huske, hvis man er involveret med noget, at få sig nogle pauser. Uanset om det er en arbejdsplads, en fritidsinteresse eller politik. Man skal huske at koble fra.

Lukke helt af i ferier for eksempel?

- Hvis det bare var sådan, at man kunne lave en generalisering. Jeg tror, det er individuelt.

Giver I Venstre fred nu?

- Nej, vi fortsætter det politiske arbejde. På den måde er det jo også bygget op med to viceborgmestre. Man venter ikke på, at borgmesteren kommer tilbage.