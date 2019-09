Socialchef er fratrådt i Varde Kommune

Varde Kommune: Gitte Eskesen er fratrådt som social- og handicapchef i Varde Kommune. Det er sket per 1. september, og medarbejderne har fået besked tirsdag den 3. september. Socialdirektør Claus Fjeldgaard ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, da der er indgået en gensidig fratrædelsesaftale. JydskeVestkysten ville ellers gerne have svar på, hvad der er årsagen til fratrædelsen.

Gitte Eskesen har ifølge sin Linkedin-profil arbejdet i først Blaabjerg Kommune og siden Varde Kommune siden 1993. Hun har haft flere lederstillinger undervejs.