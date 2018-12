ØLGOD: Syd- og Sønderjyllands Politi fik 1. juledag om aftenen en anmeldelse om et indbrud i et hus på Søndergade i Ølgod. Gerningsmanden skaffede sig adgang til huset ved at opbryde et vindue, og han stjal et smykkeskrin med diverse smykker, blandt andet et guldur og nogle sølvringe, oplyser politiet.OM