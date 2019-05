Smuk befrielsesaften i Mindelunden

Varde: Omkring 200 mennesker var lørdag aften mødt frem i Mindelunden i Arnbjergparken i Varde, for at mindes og ære dem, der gav livet i kampen for Danmarks frihed under 2. verdenskrig.

Forsvarsbrødrene stod for arrangementet, Forsvaret deltog, og blandt flere talere var også borgmester Erik Buhl. Talernes budskab var alle med fokus på dét, vi har at takke frihedskæmperne for, og at frihed og demokrati ikke er en naturgiven selvfølge - hvilket vi risikerer at glemme, her 74 år efter 2. verdenskrigs afslutning.

Som altid blev frihedsbudskabet, som det lød fra BBC den 4. maj 1945, afspillet.