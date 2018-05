Smagen af Filsø fik sanserne frem i folket

Fra venstre ses Mads (11) Thisted Knudsen for Outrup og hans forældre Gitte og Perry. I forgrunden ses Dennis Nielsen fra Esbjerg, der repræsenterer Sprit & Co i København. Foto: André Thorup

Filsø Fødevarefestival trak tusinder af gæster til. Dog lidt færre end i fjor.

Filsø: En kold vind og kvidrende fugle bød som det første de tusinder af gæster velkommen til fuglenes Filsø lørdag. Et fuglenes Filsø, der lørdag og søndag for sjette gang åbner kartoffelladerne til Filsø Fødevarefestival. I år med 94 boder, der med et væld af smagsoplevelser fik sanserne frem i folket. Blandt andre de 11-årige tvillinger Freja og Mads Thisted Knudsen fra Outrup, der lige af forældrene Gitte og Perry Thisted Knudsen får lov til at nippe til en gingerøl. - Jeg synes, det er lidt stærkt, siger Freja Thisted Knudsen. - De skal jo lære det, siger Jimmy Nielsen fra Sprit & Co med et glimt i øjet. Som han siger, lever han af sprit. Og Freja Thisted Knudsen er lige det, som enhver mor og gourmetfremstiller sukker efter. - Det er sjovt at være her, så vi kommer hjem med noget mad, vi ikke har smagt før, siger Freja Thisted Knudsen, som inden, ganerne blev sluppet løs, som KFUM-spejder havde været p-vagt. For man skal først yde, før man kan nyde. Men hele familien nyder nu at hjælpe til. - Når vi nu er her, er det med at bakke op, siger Perry Thisted Knudsen, der lige fik købt både gingerøl Dark'n Storm og tilhørende rom. Så kan man både blive fuld og være sund på en gang.

Det er fantastisk. Jeg har været med andre steder, men de her ved, hvad de har med at gøre. Gert Hermansen, MUMS i Skovlund

Toppen af poppen Lars Aagaard Nielsen fra Vinspecialisten Varde deltager sammen med sin hustru Janie Lykke Steffens for fjerde gang i Filsø Fødevarefestival. - Vi er her mest for at vise flaget og markedsføre butikken, siger Lars Aagaard Nielsen, der fik skænket mange smagsprøver. Fra Skovlund møder vi MUMS, som egentlig er lidt på udebane. Firmaet lever af at bage kager og sælge til grossister og firmaer, der har deres eget private label. - Vi får nogle følere ud, om vi kan sælge kagerne. Og så er det også for at komme lidt ud, siger Gert Hermansen, som sammen med hustruen Birgitte driver MUMS. Og for dem er Filsø Fødevarefestival toppen af poppen. - Det er fantastisk. Jeg har været med andre steder, men de her ved, hvad de har med at gøre, siger Gert Hermansen, der med de henviser til ægteparret Sisse Hansen og Jimi Kristensen fra Kolding. Samme ros kommer fra Lone Hansen fra Enghavegård Osteri og Gårdbutik i Ho Bugt. - Det er noget af det bedste, vi har været med til, siger Lone Hansen