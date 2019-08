Outrup: En 25-årig rumæner slipper for at blive udvist, selv om han onsdag blev dømt for vold på sin arbejdsplads, Norlax i Outrup. Manden blev dømt for at have slået og sparket en kollega efter en uoverensstemmelse ved fiskebåndet på fabrikken den 23. november. Voldsofferet er også rumæner.

Anklager Anna Lambert krævede en fængselsstraf på mere end tre måneder og en udvisning af manden i seks år.

Domsmandsretten i Esbjerg ved dommer Ole Petersen idømte dog manden en noget mildere straf. Rumæneren fik 60 dages fængsel - hvoraf de 30 dage skal afsones. Hvis manden udfører 40 timers samfundstjeneste i løbet af fire måneder, slipper han for at afsone de øvrige 30 dage.

Vigtigt er det, at den 25-årige også slipper for udvisning. Retten lagde blandt andet vægt på, at manden har gode personlige forhold - især arbejdet på virksomheden Norlax.

Manden er dømt for sammen med en fætter, der også arbejdede på virksomheden, at slå og sparke kollegaen. Alle de tre implicerede blev fyret efter episoden, men den 25-årige nu dømte blev genansat.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Norlax efter dommen. Men her vil ledelsen ikke udtale sig om personalesagen - altså om den 25-årige kan fortsætte med at arbejde efter sin dom.

Fætteren er taget tilbage til Rumænien for at arbejde efter fyringen. Så han er ikke fremstillet i retten, selv om han er tiltalt i sagen.