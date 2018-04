Slå et slag om forbi golfbanen

Varde: Golfklubben i Varde er også med, når der søndag 22. april er Golfens Dag over hele landet.

Så søndag klokken 14.00 åbner Varde Golfklub døren for alle, som vil prøve kræfter med sporten.

I Varde Golfklub vil der på Golfens Dag være mulighed for at få en golf-oplevelse og indblik i, hvad golf er for noget. Klubbens pro-træner,e Jacob Tranberg og Nikolaj Viuff, vil sammen med klubbens begynderudvalg stå klar til at modtage børn og voksne og fortælle, hvad golf i Varde Golfklub er.

Det er gratis, og der er ingen tilmelding. Til de interesserede ikke-golfere kan man klokken 15.00 - sammen med en etableret golfspiller, som begynderudvalget stiller til rådighed - få lov at spille ni huller på banen.

For de deltagende afsluttes dagen med et let traktement, konkurrencer samt information om, hvordan man kommer i gang med at spille golf i Varde Golfklub.