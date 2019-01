Skyl ud eller bestå: Oksbølborgerne afgør selv toiletbygningens skæbne

Oksbøl: Den efterhånden langstrakte strid om toiletbygningen ved Fakta i Oksbøl går ind i slutfasen. Toiletbygningen skulle faktisk have været revet ned inden sommerferien i fjor, men blev efter flere skriverier i JydskeVestkysten udskudt, så Varde Byråd på budgetseminariet i september en sidste gang skulle forsøge at finde 40.000 kroner om året for at redde toiletbesøget for både lokale og de mange turister.

Men der var ikke opbakning til at finde de 40.000 kroner til driften af toilettet. Og i november besluttede et enigt plan- og teknikudvalg at skylle toilettet ud for evigt.

- Vi vil ikke have den toiletbygning. Vi mener, vi er dækket ind med toiletter i Oksbøl, sagde Preben Friis-Hauge (V), plan og teknikformand i november med henvisning til den tilsvarende toiletbygning ved SuperBrugsen nogle få hundrede meter væk.