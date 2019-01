Skyd året igang med håndbold

Outrup: Lørdag er der Håndboldens Dag i Outrup, med deltagelse af blandt andet håndboldkklubben Blåbjerg HK i Outrup Kultur & Idrætscenter klokken 15.00-17.00. Det er gratis for hele familien at være med. Alle kan deltage fra tre år og opefter og være med til leg og motivation med en håndbold, som det absolutte midtpunkt.

En af de lokale arrangører i Outrup er Peter Hansen - en ildsjæl indenfor håndboldens verden i byen, hvor han også er ungdomstræner i håndbold og bestyrelsesmedlem i foreningen.

- Håndbold er et spil, hvor man er meget afhængig af hinanden og af at fungere som et hold, hvis man vil have succes, siger Peter Hansen, og fortsætter:

- Alle er velkommen til håndboldens dag, vi vil gerne gøre håndbold til en familiesport, så der er noget på programmet for de små og de lidt større samt forældrene, siger han.