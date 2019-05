Skulpturudstillingen i Ølgod går nye veje med tema om menneskets evige vandring

- For mig som kunstner og medarrangør, er det dejligt også at møde billedhuggere fra andre lande. Det giver et alsidigt netværk, og er en inspirationskilde.

- Det er et stort arbejde at arrangere en udstilling som denne, men det tætte samarbejde med Rigmor Bek-Pedersen og alle de andre frivillige i Skulptur Ølgod gør, at vi løfter i flok, siger Stinne Teglhus næstformand i bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund, der er arrangør på udstillingen, og tilføjer:

Ølgod: I perioden den 25. maj til 29. september er Ølgod i Varde Kommune vært for 9. gang for en international skulpturudstilling. Det vrimler med skulpturer i alverdens former og materialer overalt i byen - endda i svingdøren hos den lokale brugs.

Som en del af styregruppen for Ølgod Skulpturudstilling 2019 er Stinne Teglhus med til at løfte kunsten på vej. "Stenskulptur" af Terje Ojaver. Foto: Martin Ravn

Økonomi

Økonomisk finansieres udstillingen overvejende af fonde, der i blandt Statens Kunstfond, og så er der delbetaling til transport for udenlandske billedhuggere, hvilket også er med til at gøre det attraktivt for dem at få deres værker fragtet til Ølgod.

- Der er mange køreture indenlands via samarbejdet med den lokale vognmand Knud Otto Nielsen, han er sin vægt værd i guld, siger Stinne Teglhus.

Der sælges kunst for henved en halv million kroner de fire måneder, der er skulpturudstilling i Ølgod.

Nu hvor ejendomsmægleren Poul Erik Bech også har fokus på skulpturer i Varde by med sin nye skulpturhave i Varde Garten, er der for alvor kommet kunst at køre efter i Varde Kommune.

- Vi ser ikke Poul Erik Bechs tiltag som en konkurrent til Ølgod Skulpturudstilling, tværtimod, ser vi det som et fantastisk supplement for beskueren, at man kun skal køre 25 kilometer mere for at se på endnu mere kunst, siger Stinne Teglhus.