Skulderklap til de frivillige: Mårhundebanden skød sig ind på både mårhundens og befolkningens nethinde

Mårhundebanden Øst i Varde Kommune nedlagde i fjor 146 mårhunde. For den indsats til gavn for den danske natur modtager den skulderklappet af Sydbank og JydskeVestkysten.

Men i april i fjor fik skrædderen hjælp i form af den nystiftede mårhundebande øst, som otte jagtforeninger i den østlige del af Varde Kommune tog initiativ til. Senere er der kommet to jagtforeninger mere til. Og for den ihærdige og meget tidskrævende indsats til gavn for den danske natur modtager mårhundebanden skulderklappet af Sydbank og JydskeVestkysten.

Varde Øst: Lige så sød og nuttet den ser ud, lige så morderisk og uønsket er mårhunden, der oprindelig stammer fra Asien. Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund gik i 2011 i gang med at stoppe invasionen og udbredelsen af mårhunde via 22 mårhundereguleringsjægere.

Modtagere af skulderklappet hædres med et diplom samt 1000 kroner. Dertil kommer muligheden for at vinde Årets Skulderklap. Den kåring finder sted hvert år på Sydbanks aktionærmøde. Det er JydskeVestkysten og Sydbank, der uddeler skulderklappet. En komité beslutter, hvem der modtager. Alle kan indstille andre til et skulderklap. Det sker på redaktion.varde@jv.dk . Vi hædrer primært frivilligt arbejde, som glæder andre.

Bandemedlem Ingolf Knudsen er også formand for Ansager og Omegns Jagtforening. Og netop samarbejdet mellem ti jagtforeninger er en væsentlig årsag til successen for mårhundebanden øst. Foto: Henrik Reintoft

En tommelfingerregel siger, at 80 procent af bestanden skal skydes om året, for at mårhunden ikke spreder sig yderligere.

Foredrag

Jakob Arnbjerg fra Vesterbæk har sammen med Jens Terkildsen fra Horne og Karsten Klint været selve fundamentet for mårhundebanden, der selv hentede inspiration i Juelsminde, hvor den første mårhundebande blev stiftet for knap ti år siden.

- Det var Juelsminde, der såede frøet, og så har vi bare hældt vand på, siger Jakob Arnbjerg.

De holder selv foredrag for andre jagtforeninger, der vil starte mårhundebander op. Og når han ser tilbage på 2018, så gik den slet ikke som forventet.

- Vi har slet ikke nået det, vi ville. Det har vi ikke haft tid til, siger Jakob Arnbjerg.

De ville gerne have lavet et kort over samtlige kendte rævegrave, men det nåede de ikke. Antallet af mårhunde slog desværre deres vildeste forventninger, ligesom de kæmpede en hård kamp for at skaffe penge til udstyr. Derfor sender de en venlig tak til borgmester Erik Buhl (V), der gav mårhundebanden 10.000 kroner fra Varde Kommune.

- Det her er mere et arbejde. 15-20 timer om ugen i højsæsonen for at beskytte naturen, siger Jakob Arnbjerg.