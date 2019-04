Skulderklap for at lave ny familiepark: - Jeg er helt paf

Stille og roligt så tager Familieparken i Varde Syd form. For den indsats modtager Fondsgruppen Varde Syd et skulderklap af Sydbank og JydskeVestkysten.

De andre medlemmer var desværre forhindret og vidste ikke, at de skulle have et skulderklap. Det gør de aldrig, når skulderklappet overrækkes.

Modtagere af skulderklappet hædres med et diplom samt 1000 kroner. Dertil kommer muligheden for at vinde Årets Skulderklap. Den kåring finder sted hvert år på Sydbanks aktionærmøde.Det er JydskeVestkysten og Sydbank, der uddeler skulderklappet. En komité beslutter, hvem der modtager. Alle kan indstille andre til et skulderklap. Det sker på redaktion.varde@jv.dk . Vi hædrer primært frivilligt arbejde, som glæder andre.

Ballonparken i Vrøgum

Gert Mørch-Lund kom for et par år selv ind i Fondsgruppen Varde Syd, som blev etableret i 2015 i et samarbejde med Børnehaven Søndermarken.

- Vores store forbillede er Ballonparken i Vrøgum. Vi er nødt til at gøre noget selv, hvis vi vil have noget op at stå. Der er noget i Arnbjerg, men vi bor her og har Militærskoven lige ved siden af, siger Gert Mørch-Lund.

Som en af de først ting fik de med stor hjælp fra Varde Kommune bygget et offentligt toilet til cirka 300.000 kroner. De har opført en grillhytte, ligesom der er borde og bænke og et par små huse, som Børnehaven Søndermarken har stillet op.

Men det er først i dette forår, at det rigtig sker noget. De har bestilt en barfodsbane til de små, mens der til de lidt større er en Tarzan-bane på vej. Jane er naturligvis også velkommen. Cirka 60.000 kroner koster det og penge, som fondsgruppe selv har samlet ind.