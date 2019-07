Skulderklap: Livet går for ægtepar, der ikke taler om andet end at gå

Aase Birk og Jens Peter Jensen modtager skulderklappet af Sydbank Varde og JydskeVestkysten for deres indsats gennem 27 år at have drevet vandreforeningen Globetrotterne til glæde for andre.

Ansager: Det stod ud med gul materie af storetåen. En sammenbidt, men stålsat, ung Jens Peter Jensen, der er født i Videbæk, skulle bare have det overstået. Han deltog i sin første og eneste hærvejsvandring fra Dannevirke i Slesvig til Viborg. 300 kilometer over seks dage. Og efter den første dag var det næsten slut, da hans storetånegl var ved at falde af. - Jeg oplevede, at mine fødder voksede et nummer i varmen. De ville rykke neglen af. Men nej. De tapede den op, fortæller Jens Peter Jensen (70). Han gennemførte de 300 kilometer. - Jeg havde det faktisk ikke ret godt, da jeg kom hjem. Jeg sad med foden oppe i en hel uge, mindes han. Men den voldsomme oplevelse afskrækkede hverken ham og hustruen Aase Birk Jensen (68) til at stifte vandreforeningen Globetrotterne for 27 år siden. Og i alle år som henholdsvis formand og kasserer. For den indsats modtager de skulderklappet af Sydbank i Varde og JydskeVestkystens Varde-redaktion.

Skulderklappet blev overrakt af filialdirektør Gertie Baungaard Gozelak fra Sydbank Varde. Aase Birk og Jens Peter Jensen har i 27 år stået bag Globetrotterne, der er en vandreforening.

Åh den snak vi får Foreningen har i dag 73 medlemmer og afvikler hvert år syv vandreture, to udflugter og som regel en tur til udlandet. I år i pinsen var de i Østrig. Næste tur er til Gribskov den 23. og 24. august. - Det er vores eneste fritidsinteresse. Det tager megen tid. Vi snakker næsten om det hver dag, siger Jens Peter Jensen. - Hvorfor skal man betale for at gå? De ved ikke hvad arbejde, der står bag. Der skal købes ind, stilles rute op, den skal pilles ned igen, siger Aage Birk Jensen. Altid og uden undtagelse planlægger de ruter på 5, 10 og 15 kilometer. I mange år med hjælp fra både børn og svigerbørn. En flad tyver koster det per gang. Kontingentet er 100 kroner per år. - Åh den snak vi får. Det er så skønt. Og så er vi godt trætte. Men hvor har vi haft en god oplevelse. Det er dejligt, siger Aase Birk Jensen, som også er den mest talende af de to.

Det var en overrasket Jens Peter Jensen, som åbnede døren. Han er dog vant til at gribe livet. Han er uddannet komi i Videbæk og fik senere ansættelse hos P. Madsen Møbler i Grindsted. Så kom oliekrisen i 1973. Han gik i 1975 ned til porten til Grindstedværket og spurgte, om de havde et arbejde. - Jeg kunne begynde i morgen, og jeg blev der, til jeg blev 66 år, Jeg fik dronningens fortjenstmedalje for 40 år på samme arbejdsplads.

Dancon March Parret flyttede sammen i Ansager i 1973, hvor Aase Birk Jensen siden sit syvende år har boet. Indtil hun mødte sin kommende mand, som hun blev gift med i 1977, så havde hun ikke selv vandret. Det var Jens Peter Jensen, som fik smag for det først i Livgarden og senere som FN-soldat på Cypern. Her deltog han i de efterhånden ikoniske Dancon Marcher på 25 kilometer, som de danske styrker er verdenskendte for at afvikle. Han gik den første Dancon March i 1972 på Cypern. I takt med at børnene Connie (46), Dennis (42) og Kennet (38) voksede op, tog alle vandrestøvlerne på. Man kan sige, at siden de fandt hinanden i 1973, så har familien vandret sammen gennem livet. Helt bogstaveligt.

Genvalgt De deltog på vandreture i hele landet. Og flere og flere stak til dem, om de ikke kunne stifte en vandreforening. I november 1992 blev Globetrotterne stiftet. De er på valg til bestyrelsen hver andet år til generalforsamlingen, som altid trækker 35-40 medlemmer. De får æbleskiver og går en tur. Og når deres navne læses op, så klapper alle. Genvalgt. - Vi bliver ved, så lang tid som mulig, siger Aase Birk Jensen. Men begge erkender, at det ikke er en ideel situation. Der skal nye og yngre folk ind i bestyrelsen, så årtiers erfaringer ikke forsvinder med dem. - Vi har erfaringen fra Varde og Esbjerg. Der er ingen til at tage over, siger Jens Peter Jensen. Og det samme må for al i verden ikke ske for Globetrotterne. Så næste gang, de er på valg, må der meget gerne komme nogle flere navne på bordet i stedet for klapsalver.