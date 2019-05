Skulderklap: Frivillige bag efterskole fløj fra helvede til himlen på ti dage

Skulderklappet

Modtagere af skulderklappet hædres med et diplom samt 1000 kroner. Dertil kommer muligheden for at vinde Årets Skulderklap. Den kåring finder sted hvert år på Sydbanks aktionærmøde.Det er JydskeVestkysten og Sydbank, der uddeler skulderklappet. En komité beslutter, hvem der modtager. Alle kan indstille andre til et skulderklap.Det sker på redaktion.varde@jv.dk . Vi hædrer primært frivilligt arbejde, som glæder andre.