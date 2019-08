173 centimeter måler Svend Axelgaard, som siden sit 17. år har været gymnastikinstruktør. En springkonge på gulvet og første gang instruktør for et hold i Velling Idrætsforening. En by han sammen med sine forældre og fem søskende var flyttet til som 13-årig, da forældrene havde solgt gården i Tistrup til Chresten Jensen. Stifteren af Primo. De flyttede senere tilbage til Tistrup.

Agerbæk: Jyden han er stærk sej. En af dem er den 67-årige Svend Axelgaard fra Agerbæk, der i 50 år til glæde og gavn for andre har været gymnastikinstruktør. For den helt igennem vedholdende indsats modtager han skulderklappet af Sydbank i Varde og JydskeVestkysten.

Svend Axelgaard kunne næsten springer over hesten, inden han kunne gå. I 50 år har han været gymnastikinstruktør. For den indsats modtager han skulderklappet af Sydbank og JydskeVestkysten i Varde. Foto: André Thorup

Sklerodermi

Men for Svend Axelgaard så var og er gymnastikken hans rette hjem. Et hjem der er ved at krakelere for ungkarlen. Han er nok lige nu mere sej end stærk efter to nye knæ, et fodled og en ny hofte.

- De sidste tre år er jeg blevet angrebet af alt muligt skrammel. Jeg har fået en sjælden bindevævssygdom, sklerodermi, og har ondt alle steder. Inden da kunne jeg stå på hænder, fortæller Svend Axelgaard og kigger sig bag over skulderen.

På væggen i stuen med flere kasser LP'ere hænger der et falmet billede af familien, der står på hænder. Hans forældre var selv elitegymnaster. Og han tog selv skridtet videre op som topgymnast. Blandt andet som medlem af det dengang verdensberømte Danish Gym Team stiftet af Erik Flensted-Jessen. Forløberen for DGI's Verdenshold. Sammen med 27 andre topgymnaster turnerede han i 10 måneder i USA og Mexico i 1974-1975.

- Det var en helt fantastisk oplevelse. Vi kørte 200 miles om dagen, siger han med smilende øjne.

De kørte i store amerikanske biler med en trailer spændt efter. Han kørte selv i en flyder af mærket Plymouth, hvilket var noget af en omvæltning. For han var vant til at køre i en lille Fiat 600. Verdens måske første mikrobil. Og da de ramte Mexico by, så blev flere ramt af åndenød. Han mindes i forbindelse med en opvisning i den tynde luft, at en af de andre springgymnaster så lidt sløj ud efter en springserie og sprang over næste løb.