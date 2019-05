Skuffet ægtepar fra Ølgod må vinke farvel til plan om bosted

Pia og Lars Mølgaard Madsen fra Ølgod troede, at de var sikre på at kunne overtage Hoven Plejehjem og indrette bosted for unge udviklingshæmmede. Nu er stedet til deres overraskelse solgt til anden side.

Ølgod: Der bliver alligevel ikke noget bosted for udviklingshæmmede i det tidligere Hoven Plejehjem ved Tarm. Forældreparret Pia og Lars Mølgaard Madsen fra Ølgod, som var langt med planerne om et privat bosted med ti pladser - blandt andet for deres egne udviklingshæmmede døtre - oplyser, at stedet til deres overraskelse er blevet solgt til anden side. Ifølge aftale med sælger skulle slutsedlen ikke underskrives, før der var givet landzonetilladelse til projektet. I mellemtiden har sælger altså valgt en anden køber.

Nu leder de videre - Tæppet er totalt blevet revet væk under benene på os, for trods aftalen har hverken ejerne eller ejendomsmægleren orienteret os om andre interesserede og risikoen for et salg til anden side. Vi havde ikke i vildeste fantasi troet, at sådan noget kunne ske, og vi er ærligt talt i chok, lyder det i en pressemeddelelse fra Pia og Lars Mølgaard Madsen. Ifølge dem var fire unge skrevet op til pladser foruden deres egne døtre. Derfor giver Pia og Lars Mølgaard Madsen sig nu til at lede efter et andet sted, hvor planerne kan realiseres. Allerede i denne weekend har de været ude og kigge på andre lukkede plejehjem i Egvad Kommune.