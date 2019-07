Skuffende billetsalg: Annie Get Your Gun rammer ikke publikum

Varde Sommerspil går slet ikke som forventet. Knap 19.000 har købt billet til Annie Get Your Gun. Målet var 24.000 publikummer. Færre forestillinger i fremtiden.

Varde: I årtier har Varde Sommerspil været 7-kantens store dynamo, som trækker amatørteaterforeningen gennem hele året og fylder kistebunden. Budgettet for årets opsætning af Annie Get Your Gun var 24.000 publikummer med et forventet overskud på en million kroner.

Men det antal publikummer når Varde Sommerspil i år ikke i nærheden af. Forestillingsleder Hans Gundesen fortæller, at 7-kanten indtil nu har solgt knap 19.000 billetter til Annie Get Your Gun, som af JydskeVestkysten anmelder fik seks stjerner. Den sidste forestilling er på lørdag.

- Det er langt under budgettet. Vi troede simpelthen, at Annie Get Your Gun var en forestilling, som folk ville se. Vi satsede på det sikre. Det slog ikke til, siger Hans Gundesen.