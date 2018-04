Skraldet fik ben at gå på i Årre

Årre: Både børn og voksne stod lørdag klar til at yde en indsats i Årre for at få rengjort indfaldsveje og by for affald. Især langs indfaldsveje fandt deltagerne mængder af både dåser og flasker, plastic, papir og bægre, beretter borgerforeningen. Især Tingvejen er en stor udfordring for indsamlerne, idet der på denne strækning dagligt bliver smidt store mængder af affald. Alle ydede en ihærdig indsats, og efter tre timer blev de lokale affaldshelte budt på varme pølser og lidt at drikke i krogården ved Årre Kro. - Nu kan vi med stolthed byde alle vore gæster og besøgende velkommen til den "Blomstrende landsby", og alle borgere i byen og på landet kan nu nyde synet af en rengjort by og rene indfaldsveje, som står klar til den store konfirmationssøndag i starten af maj måned, lyder det fra Borgerforeningens Poul Verner i en pressemeddelelse. /exp