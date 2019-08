Skovsvin læssede to trailerfulde med julepynt og andre kræmmervarer af på mark: Lodsejer hænger på skidtet

Lodsejer forventer, at han selv hænger på arbejdet med at få skidtet fjernet. Det ser ud til, at indholdet af en kræmmerbod er læsset af på hans mark.

Sig: Der er ikke sød julemusik i luften, men svineriet kunne ligne noget fra en blomsterbutik eller en kræmmerstand ved juletid. Der er formentlig tale om to trailerfulde mystisk affald, som er læsset af på en afsides mark lidt sydvest for Sig - en landsby mellem Varde og Ølgod. Det var nabo Kim Øllgaard fra Sig, som rider en tur i området til daglig, der opdagede affaldet. Han konstaterer, at det blev smidt mellem torsdag og fredag. Han gav besked videre til en anden nabo, Gareth Newton, som kontaktede lodsejeren, som på det tidspunkt var bortrejst. Affaldet er smidt i et meget afsides område. Det ligger flere kilometer fra hovedvej 12 - Varde-Herning. Man skal over en ubevogtet jernbaneoverkørsel for at nå dertil ad små grusveje. Der er cirka 500 meter til Varde Å fra gerningsstedet.

Mange tilfælde JydskeVestkysten satte for nylig fokus på skovsvineri.

Der er seks grelle eksempler fra Syd- og Sønderjylland.

Her er der blandt andet et eksempel på byggeaffald smid i Helle-Biltoft Plantage i Varde Kommune.

Gareth Newton er nabo og fik varskoet lodsejeren, som på det tidspunkt var bortrejst. Foto: Morten Nielsen

Er det fra en kræmmerbod? Affaldet kunne altså ligne noget fra en kræmmerbod. Der er da også en prisliste blandt affaldet. Vådposer koster 89,95 kroner for tusind styk for at nævne et eksempel på en pris fra listen. Der er blandt andet juleneg, pyntebånd og andet til at dekorere med i møgbunkerne. Affaldet er på sin egen bizarre måde ganske kønt. Lodsejerne er Jørn og René Ditlevsen, som dyrker landbrug. Der bliver nu taget affære. - Jeg har henvendt mig til både politi og kommune, siger René Ditlevsen, som føler sig i klemme. Politiet kunne ikke umiddelbart hjælpe - og heller ikke Varde Kommune. René Ditlevsen vil senere indgive en politianmeldelse. - Det bliver vist mig selv, der skal fjerne affaldet, siger René Ditlevsen, som undrer sig over, at der ikke er nogen hjælp at hente, når man udsættes for skovsvineri.

Der lå en prisliste i affaldet. Foto: Kim Øllgaard

Lovlig bortskaffelse ville være gratis Det kan også undre, at nogen vil gøre sig den ulejlighed at køre så afsides med affaldet og dermed gøre sig til skovsvin. Formanden for plan- og teknik i Varde Kommune, Preben Friis-Hauge (V), oplyser, at der er en miljøstation i Sig, som formentlig vil kunne aftage den relativt beskedne mængde affald - og det er helt gratis. Miljøstationen ligger ovenikøbet ikke spor afsides, men på Askærgårdvej. Der er også kommunale genbrugspladser i Varde Kommune. For erhverv kræver det brugerbetaling og et bevis i form af en mærkat i bilen at slippe af med affald. Men i så beskedne mængder vurderer Preben Friis-Hauge ikke, det ville være noget problem at slippe af med affaldet ganske gratis, og endda lettere og ikke mindst lovligt.

