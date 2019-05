Skovlund: Mandag klokken 18.30-20.30 er der valgmøde på Skovlund Friskole om skolepolitik. Et væsentligt punkt bliver, hvordan politikerne vil prioritere ressourcer og rammer for både folkeskolen og friskolen. Her er friskolerne bekymret over, at Socialdemokratiet vil give friskolerne færre penge i forhold til folkeskolen.

Der vil være et indlæg ved Peter Bendix Pedersen, der er formand for friskolerne. I panelet sidder Niels Ole Beck (S), Steen Holm Iversen (LA), Anni Matthiesen (V), Karin Rohr Genz (AL), Mikkel Ammitzböll (SF) og Karsten Brønnum (DF).