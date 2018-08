Skovejer føler sig syltet i sag om omfattende skovsvineri

Benny Ølgod fra Helle-Biltoft Plantage er ikke imponeret over Syd- og Sønderjyllands Politi i sagen om et omfattende skovsvineri den 31. december 2016. Efter Statsadvokaten i januar bad politiet genoptage sagen, er sagen endnu ikke efterforsket færdig.

Næsbjerg: Han husker det kun alt for godt, Benny Ølgod, da han nytårsdag 2017 kørte ud i Helle-Biltoft Plantage, hvor han er formand.

Hele skovbunden flød med flytteaffald, eller hvad der svarer til fire fyldte trailere. En sag, som for ham lå lige til højrebenet, da politiet hurtigt fandt frem til flytteaffaldets ejere. Et yngre par, der erkender, at det er deres ting.

Men de nægter, at det er dem, der har dumpet flytteaffaldet, men to andre personer, som de ikke vil oplyse navnene på. Og med den begrundelse frafaldt anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi sagen, selvom om lovgivninger er ret klar på området. Man er ansvarlig for, at ens affald ender i skraldespanden eller på genbrugspladsen.

Derfor klagede Benny Ølgod til Statsadvokaten, der gav ham ret og bad Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi genoptage sagen. Det var i januar i år.