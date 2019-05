Øvelse gør mester. 24 elever fra Varde Handelsskole har været i praktik bag disken hos 16 butikker i Blåvand for at betjene tyske kunder - på tysk. Initiativet kommer fra ProVarde, og deltagerne er begejstrede.

Varde: Fire timers praktik med betjening af tyske kunder - på tysk - har vist sig at være et win-win projekt for både handelselever og butikker.

Turismekoordinator Anne Römer fra Provarde tog forleden mod et hold elever fra Handelsskolen i Varde, der kom til Blaavand for at prøve deres tyskfærdigheder af.

Eleverne har valgt International Marketing og fik mulighed for at afprøve deres tyskkundskaber fire timer i 16 forskellige butikker i Blåvand.

Anne Römer, der selv stammer fra Tyskland og er initiativtager til dagen, bragte butikker og elever sammen.

- Det er et fantastisk tilbud, og at bringe dem udenfor deres komfortzone er en af de bedste måder at lære sprog på, siger elevernes tysklærer Jacob Boddum i en pressemeddelelse fra Provarde.

19-årige Marie Hauge fra Ølgod ekspederede i butikken "Your own Design" et tysk ægtepar, der gerne ville købe grydeskeer i træ.

Marie Hague klarede det på nogenlunde tysk og synes, det er en super måde at lære sproget på.

- Det skaber respekt, at man prøver, og langt de fleste tyskere er taknemmelige for lidt. Mange er faktisk flove over, at de ikke taler dansk, fortæller hun.