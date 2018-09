Skoler skal klare sig på mindre plads: Gamle lærerboliger står til nedrivning

Politikerne har besluttet sig for, at der skal ske nedrivninger, hvor det er åbenlyst, at der ikke er brug for diverse skolebygninger. Udvalgsformand peger på den tidligere juniorklub i Starup-Tofterup som den mest oplagte.

Varde kommune: En række bygninger på skolernes matrikler står til nedrivning. Politikerne i Udvalget for Børn og Læring har bedt forvaltningen om at komme med en liste over, hvor det er mest oplagt at gå i gang med nedrivninger, og derefter vil de beslutte sig for, hvorvidt de kan godkende at gå i gang med hele listen.

Udvalgsformand Peder Foldager (V) bekræfter, at der i mange tilfælde vil være tale om tidligere lærerboliger, der ofte er blevet brugt som skolefritidsordning eller juniorklub i de seneste år. Bygningerne er indrettet til et helt andet formål, og et rejsehold, som byrådet har nedsat, har vurderet, at en række steder vil det være smartere at indrette skolefritidsordningen eller klubben på selve skolen. En af grundene er, at elevtallet er faldet meget de seneste år, og ifølge prognoser vil elevtallet falde yderligere de kommende år. Dermed er der fri plads på flere af skolerne.