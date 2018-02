Skoler og børnehaver kan selv vælge størrelse på deres bestyrelser

Skoler og dagtilbud får nu frihed til selv at vælge, hvor store deres bestyrelser skal være.

Varde Kommune: Politikerne i Børn og Læring dropper at ville bestemme størrelsen på de kommende bestyrelser for skoler og børnehaver. Forslaget til størrelser på de enkelte bestyrelser bliver lavet om til minimumbestemmelser, og alle institutioner kan gøre bestyrelserne større uden at spørge om lov. Det er besluttet, efter styrelsesvedtægterne for skoler og børnehaver har været i høring. Din forgænger på posten, Per Rask Jensen (V), sagde, at han godt kunne være nervøs for, at man kunne få for store bestyrelser, fordi de ikke bliver særligt beslutningsdygtige. Hvad tænker du om det? - Jamen, den diskussion havde vi også i udvalget, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring. - Jeg er helt med på, at store bestyrelser kan være en udfordring. Det kræver en dygtig ledelse af en bestyrelse. Men jeg tror, det løser sig hen ad vejen, hvis en enkelt bestyrelse bliver for stor. Så justerer man det.

Bestyrelser Nogle steder bliver der valgt en bestyrelse for én skole. Det er for Alslev Skole, Lykkesgårdskolen, Sct. Jacobi Skole, Brorsonskolen/Frelloskolen, Ølgod Skole og Ansager Skole.Årre Børnecenter vælger én bestyrelse for både skolen og børnehaven.



Nogle steder bliver der skolebestyrelser, som dækker to skoler. Det er i Oksbøl og Næsbjerg.



I nogle enheder bliver der oprettet fællesbestyrelser, der både er bestyrelse for to eller tre skoler og for én eller to børnehaver. Det er i Blaabjerg, i Tistrup og i Agerbæk.



Kommunale børnehaver samles i tre områder med hver sin bestyrelse.



Selvejende børnehaver har egne bestyrelser.

Alle børnehaver kan få en repræsentant Alle kommunale børnehaver bliver fremover en afdeling under en skole eller en afdeling under en af de tre børnehaveområder. Der har hele tiden været lagt op til, at børnehaver, der var en del af en skole, fik ret til en repræsentant i skolebestyrelsen, men i det oprindelige forslag for børnehaveområderne var der ikke krav om, at alle børnehaver blev repræsenteret. Nu har politikerne besluttet, at bestyrelserne i de tre område skal bestå af mindst syv medlemmer, og at alle børnehaver har ret til en forælderrepræsentant. Det er en ret og ikke en pligt, da der i dag er børnehaver, hvor der ikke er forældre, der ønsker at stille op.

Jacobiforældre kan komme i Lykkesgårds bestyrelse Der skal også ses på en overgangsordning for Lykkesgårdskolen, der i 2021 får et større skoledistrikt. Nogle af de forældre, der har børn på Sct. Jacobi Skole, skal fremover have deres børn på Lykkesgårdskolen. Derfor bliver der formentligt åbnet for, at nogle forældre på Sct. Jacobi Skole kan blive valgt ind i Lykkesgårdskolens bestyrelse.