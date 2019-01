Det er kun skoler i den østlige del af Varde Kommune, der bruger muligheden for at forkorte skoledage.

Helle/Horne/Ølgod: Skolerne er nu begyndt at benytte sig af den ret til at forkorte skoledagene, som byrådet gav dem i 2018. Det viser en orientering til Udvalget for Børn Og Læring.

Bevægelse og lektiehjælp er vigtigt

Peder Foldager siger, han har det fint med, at skoledagen bliver forkortet, men det er vigtigt, at skolerne stadig har fokus på understøttende undervisning, selvom der nu er færre lektioner, der er afsat til det.

Understøttende undervisning blev indført med skolereformen. Ideen er, at det er tid, der kan bruges til eksempelvis at få noget bevægelse ind i skoledage eller til at give eleverne lektiehjælp. Sådanne ting er stadig vigtigt, og skolerne skal stadig have det som en del af skoledagen, lyder budskabet fra udvalgsformanden.

Netop den understøttende undervisning var årsagen til, at Varde Kommune længe ikke ønskede, at skolerne skulle gøre brug af muligheden for at forkorte skoledagen. Det var i november 2017 - under valgkampen - at Venstre skiftede holdning til spørgsmålet.