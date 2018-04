Skoleordfører: Der er ingen grund til bekymring på 10iCampus

Skoleordfører Anni Matthiesen (V) ser intet problem i, at Varde Kommune driver et 10. klassescenter på Campus, så længe der er et samarbejde med erhvervsuddannelser.

Varde: Det er en misforståelse, at Anni Matthiesen (V) ønsker at flytte alle 10. klasser ud på erhvervsskolerne. Det siger hun selv.

Forslaget, der for et par uger siden blev omtalt i de fleste danske medier, har ellers vakt bekymring i Varde, hvor 10. klassescentret ligger på Campus. Varde har kun i begrænset omfang erhvervsuddannelser. På GoVarde.dk fortæller afdelingsleder Lis Boe-Hansen, at hun på baggrund af Anni Matthiesens melding er bekymret for, at Folketinget nu vil lukke 10iCampus.

- Jeg tror ikke, hun behøver at være så bekymret, svarer Anni Matthiesen.

Hun fortæller, at hendes pointe har været, at 10. klasser og erhvervsskoler skal have en tættere tilknytning, men hun mener ikke, at 10. klasserne nødvendigvis skal ligge på erhvervsskolerne.