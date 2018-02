Skoleleder tager konsekvent på ferie udenfor skoleferien - fordi det er billigt

Tom Arnt Thorup er skoleleder på Hvide Sande Skole, hans hustru, Gitte, er afdelingsleder på Cosmosskolen i Esbjerg. De tager hvert år deres tre børn ud af skolen for at tage på skiferie, mens det er billigt. Foto: Martin Ravn

Tom Arnt Thorup, skoleleder i Hvide Sande og byrådsmedlem i Varde, tager hvert år sine tre børn ud af skolen i uge fire eller fem for at tage på skiferie, før priserne stiger.

Varde: Han er skoleleder i Hvide Sande, hun er afdelingsleder på en skole i Esbjerg, og hvert år tager de deres tre børn ud af folkeskolen i Varde, mens kammeraterne stadig slider med lektierne. For at smutte på skiferie mens priserne er i bund. - Det har vi gjort i fire år efterhånden, siger Tom Arnt Thorup uden blusel. Han er også medlem af Varde Byråd, for lokallisten. Hvorfor tager I på skiferie før skolernes vinterferie? - Det gør vi, fordi det for det første er billigere, og så er der ikke så mange folk på pisterne, så vi får rigtig meget ski-tid. Det er et fedt break, inden vi har ferie igen i den rigtige vinterferie et par uger efter, siger han og fortsætter: - Jeg synes, det giver meget med ungerne, at være sammen på den måde, fordi vi egentlig har en hektisk hverdag.

Den 6.ferieuge Lærere har fem ugers ferie i skolernes ferie.Fast er en uges vinterferie, i uge 7, en uges efterårsferie, i uge 42, og tre ugers ferie i skolernes sommerferie.



Resten af skolernes sommerferie er arbejdstid for lærerne, samt indgår i lærernes års-normering i øvrigt.



Derfor har alle lærere en sjette ferieuge, som altså kan lægges udenfor skolernes ferier.

Først blev de forbløffet Men du er skoleleder, og din hustru er afdelingsleder på en skole? - Lige præcist, så vi sender jo nogle signaler ud til de organisationer, vi er i. Jeg kan huske det første år i Hvide Sande. Der sagde mange til mig: "Tom, det er udenfor skoleferie, så det kan du jo ikke!" Så måtte jeg forklare, at det er jo altid er en vurdering af den enkelte, når et barn bliver taget ud af skole, og sådan er det også for os. Så alle, der spørger om ferie udenfor skoleferie, får lov på din skole? - Ja, det gør de faktisk. Blandt andet fordi det område, jeg er skoleleder i, har mange forældre, der arbejder i turisterhverv, og de har ofte svært ved at få ferie i skoleferien. Så jeg kigger meget velvilligt på ønsker om ferie i skoletiden. Jeg har ikke spændt ben for nogen endnu, men en enkelt gang har jeg påpeget, at forældrene skulle overveje det, på grund andet fravær oveni. Det bliver hver gang vurderet individuelt.