Skoleleder er glad for blandet børneskare

Varde: Morten Møller Jensen er skoleleder på Brorsonskolen, og han bliver skoleleder for den kommende Frelloskolen. Han ser det som en marginal ændring, at andelen af børn med anden etnisk oprindelse stiger fra 17 og 21 procent på de nuværende to skoler til op mod 25 procent på den kommende skole.

Helt generelt synes han, der er for meget fokus på de problemer, der kan være ved at have mange tosprogede elever.

- Når man taler om "anden etnisk herkomst", så lyder det som noget problematisk, men vi har faktisk meget positive oplevelser, fordi vi har elever med forskellig herkomst. Det giver rigtig meget godt, siger han.

- Børn spejler sig i både voksne og deres klassekammerater. Det, at man oplever, at vi ikke alle er ens, og vi ikke alle kommer det samme sted fra, er rigtig sundt. Man ser andre måder at være både barn og voksen på.

Flere børn med udenlandsk baggrund øger behovet for tolke til forældremøder, men det anser Morten Møller Jensen ikke for at være et problem.