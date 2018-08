Varde: Skolechef ved Varde Kommune, Karen Mortensen ønsker ikke at kommentere, at den nye børnepsykologiske vurdering af Mads Røntved siger, han hører til i normalklasse.

Mads Røntveds nye skoleleder på Sct. Jacobi Skole, Kjeld Torben Mathiasen, vil heller ikke sige meget.

- Vi vil gøre det så godt, vi kan, men jeg er ikke meget for at udtale mig, for jeg synes, at Mads skal have fred og ro til at komme i gang, siger han.