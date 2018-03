Skolelærer vil finde et nyt spor til remisen

Carsten Laursen fra Tistrup er faldet pladask for remisen fra 1902 og forventer at byde på remisen. Den er i udbud med sidste frist den 3. april.

Varde: Inden har tager den store tegnebog frem, så ville den 53-årige Carsten Laursen fra Tistrup lige stikke en finger i jorden. Derfor havde han fredag taget firetoget til Varde og inviteret alle interesserede til at kigge forbi remisen ved Varde Vest. En remise ejet af Vestbanen, der har sat bygningen fra 1902 til salg for tre millioner kroner.

- Da jeg så bygningerne, var jeg solgt på to minutter. Bygningerne har ramt mit hjerte og mit hoved, siger Carsten Laursen, der er uddannet civiløkonom.

Han er til daglig skolelærer på Næsbjerg Skole og underviser i blandt andet matematik. Og for en del år siden regnede han den ud og begyndte at købe udlejningsejendomme. Og de seneste fem år har han med inspiration fra blandt andet de gamle industrihaller på B & W ledt efter noget lignende. Og gerne lokalt.

- Det handler ikke om penge, men om en sund forretning, hvor du kan se dig selv, siger Carsten Laursen.

Selv forestiller han sig kunsthåndværkere, butikker, lejligheder i remisen. Men han er åben for alt og byder folk indenfor og mulighed for at investere i projektet. Selv forventer han, at en række fonde vil være med til at redde en af de ret få oprindelige, tilbageværende remiser i landet.