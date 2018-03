Skoleelever fik en fed oplevelse på sundhedsskole

Varde: Prognoserne viser, at der i fremtiden bliver massiv mangel på uddannet arbejdskraft inden for SOSU-branchen. På Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har man derfor inviteret folkeskoleklasser fra Varde Kommune på besøg til en alternativ og meget praktisk orienteret undervisningsdag. Eleverne kommer i selskab med deres klasselærer på besøg én dag årligt, og bliver undervist i forskellige temaer om kroppen, dens opbygning og muligheder.

Liva og Gustav går i 6. klasse på Sct. Jacobi Skolen i Varde. De har netop været afsted sammen med deres klassekammerater. - Vi lærer noget, som vi måske godt ved, men det er på en anden måde og lidt mere detaljeret, når man f.eks. får lov at røre ved lunger fra en gris, siger Liva. Gustav synes, det sjoveste var at prøve at have fedmedragt på: - Så vejede man pludselig dobbelt så meget, som man plejer. Vi har også lært om, hvad der er sundt for kroppen, om madpyramiden og at man skal spise varieret og dyrke motion. De kan begge godt lide den meget aktive undervisningsform. - Det er inspirerende, og man får mere lyst til at holde sig sund og rask i stedet for at man bare sidder i et klasselokale og høre om det, siger Liva.