Skoledag med engelske soldater, hunde og bomberobot

Oksbøl: 150 elever fra 7. og 8. klasse på Blåvandshuk Skole fik sig onsdag en oplevelse af de helt store.

Britiske soldater fra The Royal Marine Commandos havde nemlig taget fri fra en omfattende øvelse i området omkring Oksbøl for at vise eleverne deres udstyr på skolen.

Med sig havde soldaterne blandt andet specialtrænede hunde og en bomberobot, som eleverne selv fik lov til at køre med.

- Det var helt fantastisk i forhold til, hvad man normalt er vant til, når man får demonstreret den slags ting. Her fik børnene lov til at prøve tingene af, siger skoleinspektør Svend Faurholt i en pressemeddelelse.

Ifølge skoleinspektøren var besøget en oplagt mulighed for at få eleverne til at tale engelsk med personer, der har sproget som modersmål.

I "JEF"-øvelsen, som briterne deltager i, finder første fase sted i farvandene omkring Oksbøl, Varde og Sjællands Odde. I alt deltager cirka 3.000 soldater og 20 skibe fra ni forskellige lande i øvelsen.