Skolebørn i Varde kommune satte millionrekord

Varde: Da tovholder på Klassefighten, Tanja Espersen fra Varde Bibliotek, sidste år kom til at sige, at hun troede, at børnene denne sommer ville komme op på én million læste sider, troede hun faktisk ikke selv på det. Sidste år læste skolebørn fordelt på 44 klasser i Varde Kommune i alt 701.189 sider. Et vildt flot resultat.

- Jeg fortrød mine ord. Det var vist at tage munden for fuld. Men de gjorde det sørme. Det er helt vildt. Skolebørn fra i alt 50 klasser har sammenlagt læst 1.002.902 sider, fortæller en tydelig stolt Tanja Espersen. Et resultat så vildt, at initiativet faktisk også kom med i TV2 nyhederne.

- Lærere og forældre har bare gjort ekstra meget for at holde læselysten, og det er vildt flot. For os er netop læselysten det aller vigtigste. Det skal være sjovt at læse og ikke nogen sur pligt, understreger tovholderen