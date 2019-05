Morten Stoll, formand for skolebestyrelsen på Brorsonskolen, mener, at skolen nu kører på det absolutte minimum, og han vil ikke tage ansvar for eventuelle yderligere nedskæringer. På under to år er personalet blevet beskåret med 19 mand, og lejrskolen i 7. klasse er væk.

Udvalgsformand Peder Foldager (V) understreger, at han synes, Brorsonskolen har haft gode og seriøse overvejelser om, hvordan det skal få sit underskud ned. Politikerne har ikke tænkt sig at kræve yderligere i forhold til det akkumulerede underskud.

Budgetterne viser, at når 2019 er ovre, vil det underskud være bragt ned til 700.000. Der er altså styr på økonomien, mener skolebestyrelsesformand Morten Stoll. Men han slår fast, at nu ønsker han ikke flere besparelser.

Varde: Frem til 2017 blev der brugt flere penge på Brorsonskolen, end skolen fik fra kommunen. Ved udgangen af 2017 måtte Brorsonskolen derfor overføre et underskud på 1,6 millioner kroner for skole, skolefritidsordning - også kaldet sfo - og juniorklub samlet.

- Kommer de nu og siger, at vi skal spare igen, så er vi nødt til at sige: "Hvor vil I gøre det?"

- Bekymret? Vi har ikke plads til mere. Vi har skudt med det sidste krudt i bøssen. Der, hvor vi er nu, skal vi til at se på, hvad det er for noget kvalitet, vi leverer på skolerne. Der kører vi på absolut minimum, siger han.

Det hjælper dog ikke på det faktum, at Brorsonskolens budget bliver mindre i de kommende år. I både 2020 og 2021 er skolen - ligesom alle andre dele af kommunen - blevet pålagt at spare 0,75 procent af sit budget. Over de to år bliver der altså skåret over en halv million kroner af det samlede budget for skole, sfo og juniorklub.

En hård situation

Peder Foldager siger, at han gerne vil høre gode bud på, hvordan der kan spares 0,75 procent årligt på skolebudgettet, hvis det ikke skal være ved at skære dem på budgetterne. Men han kan ikke ændre, at der skal skæres, da det er vedtaget i et budgetforlig.

Når det gælder skolens generelle situation, siger han:

- Det er da klart, at når man skal rette en økonomi op, så bliver man selvfølgelig presset på økonomien. Det er klart, at det er en stor udfordring for Brorsonskolen, ligesom det er for de andre skoler.

- Jeg forstår da godt, at de synes, at det her er en hård omgang at komme igennem. Det er jeg sådan set ikke overrasket over. Det er ikke sjovt det her. Det er svært.