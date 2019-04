Det var en god idé, at viceskoleleder Line Neuber indstillede lærer Troels Riknagel til "Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris". Det gav nemlig lærer og skole et meget kontant skulderklap.

Varde: Det faldt straks viceskoleleder Line Neuber ind at indstille lærer Troels Riknagel til prisen "Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris". Hun læste om kriterierne for prisen i januar, og derpå gik hun i gang med at indstille læreren.

Begge arbejder på Sct. Jacobi Skole i Varde.

Det viste sig at være en god idé, for nu har skolen sammen med Kirkebjergskolen i København modtaget prisen. Det er en pris, der ikke kun er hæder. Det er også en meget kontant anerkendelse på 250.000 kroner. Der er 200.000 kroner til skolen og 50.000 kroner til læreren.

Troels Riknagel underviser i fagene fysik/kemi og historie og har formået at få disse fag til at spille sammen, pointerer Line Neuber om sin indstilling.

- Det drejer sig blandt andet om et projekt med Vardemuseerne, siger Line Neuber.

Projektet hedder Voyager, og her spiller fagene sammen. Voyager var et meget tungtvejende argument for, at skolen fik "Novo Nordisk Fondens Naturlærerpris".