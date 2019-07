Skjorter fundet efter rudeknusningsindbrud: 23-årig sigtet i sagen

Varde: Der var mandag morgen klokken lidt over seks indbrud i tøjbutikken Mr. Bechsgaard på Vestergade i Varde. Seks skjorter var stjålet gennem et knust udstillingsvindue.

Nu er to af skjorterne fundet. Det skete tirsdag klokken 18.45 på en adresse på Kærvej i Varde. Den 23-årige mandlige beboer er sigtet for indbruddet.

- Hvis så ikke der er bevis for, at han har begået indbruddet, så vil han blive sigtet for hæleri. Straffen er den samme, siger Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Skjorterne er af mærket Samsøe & Samsøe