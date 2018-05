Skjern Bank opruster aggressivt i Varde

Tirsdag stod fire tidligere Sydbank-medarbejdere frem på en helsidesannonce for Skjern Bank i Ugeavisen Varde. "Kunne du tænke dig at skifte til Skjern Bank lige som Michael, Jeanette, Lisbeth og Brian, så ring og book et møde," lød teksten.

Varde: Afdelingsdirektør i Skjern Bank i Varde, Poul Vig, vil ikke tale om bankkrig. Men tirsdag havde han en helsidesannonce i Ugeavisen Varde med fire tidligere Sydbank-medarbejdere, der i ét hug er flyttet til Skjern Bank og teksten "Nu finder du os i Skjern Bank". - Det vidner jo om travlhed, siger han. I Sydbank siger filialdirektør Gertie Baungaard Gorzelak, at hun ikke er i tvivl om, at annoncen er et ønske om at trække kunder med fra Sydbank til Skjern Bank. I Skjern Bank siger Poul Vig, at det bare er udtryk for, at banken i længere tid har vidst, at den skulle opnormere, på grund af den vækst, den har oplevet. - Når du så har brug for et par stykker og får mulighed for at ansætte et par mere, som han siger om at ansætte fire kolleger fra én bank til en anden.

Skjern Bank Skjern Bank i Varde ansatte i marts sin medarbejder nummer 13 - og, per 1. maj har banken ansat fire tidligere Sydbank-medarbejdere, til i alt 17 medarbejdere i Varde.Skjern Bank bruger de fire nye Sydbank-medarbejdere i en annonce for at tiltrække nye kunder.



Skjern Banks samlede resultat før skat i 2017: 145 millioner



Samlet udlån: 3,9 mia.



Samlet indlån og a. gæld: 5,2 mia.

Fire på én gang Så de fire henvendte sig i samlet flok? - Vi kender jo hinanden alle sammen. Vi havde en annonce i avisen for et halvt års tid siden om, at vi mangler folk. Ting tager tid. Nu snupper I fire fra Sydbank. Du er ikke bange for at starte en indbyrdes strandhugst efter medarbejdere? - Med fare for at lyde lidt kæphøj vil jeg sige, at det er jeg slet ikke bange for. Når man er i positiv vækst, så tror jeg ikke, at man mister nogen.