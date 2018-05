Skateboard, streetbasket og breakdance på Gadeidrættens Dag den 26. maj

Varde: Lørdag den 26. maj fejrer man Gadeidrættens Dag 2018 på Kulturspinderiet. Projektkoordinator ved StreetMekka Esbjerg, Sanne Batiste er frivillig koordinator for en dag, hvor hun har ønsket at lægge vægt på, at hele familien kan deltage. Derfor kan man gratis være med i workshops med løbehjul, skateboard, breakdance, panna fodbold og streetbasket.

Gadeidræt dækker bl.a. over det selvorganiserede idræt, og derfor vil der også være mulighed for at springe i trampolin. Sanne Batiste ønsker også at vise, at andre gængse former for bevægelse også kan udøves udendørs, og derfor deltager Rigtige Drenge Springer, som er et projekt organiseret af Steen Dyreby Jensen Sigersted, formand i Outrup-GUB.

Med transportable rampesæt, 20 skateboards og sikkerhedsudstyr er Sanne Batiste og hjælpere klar til at tage imod på Kulturspinderiet, hvor der dagen igennem er workshops, panna fodbold og turneringer i bl.a. breakdance og street basket samt ikke mindst showopvisning ved en lang række aktører foruden koncert med Varde Garden.