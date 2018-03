Skal sælges: Børsmose Camping får to år mere

Malene Hostrup og Martin Petersen fra Oksbøl har fået forlænget forpagtningen af Børsmose Camping med to år. Det har givet ro på og fået smilene tilbage. Foto: Henrik Reintoft

Den siddende regering har besluttet at sælge 17 statslige campingpladser. Børsmose Camping får forlænget forpagtningen med to år. Også Vejers Strand Camping har to sæsoner tilbage.

Børsmose/Vejers: I fjor besluttede regeringen med især Liberal Alliance som bannerfører at sætte 17 statslige campingpladser til salg. Blandt andet de to naturcampingpladser Børsmose Camping og Vejers Strand Camping i Varde Kommune. Trods udsigten til et salg så har Børsmose Camping netop fået forlænget sin forpagtningsaftale, så den også gælder for 2018 og 2019. - Det er dejligt. Så er der ro på så længe. Det er også godt for vores gæster, siger Malene Houstrup, som sammen med Martin Pedersen har forpagtet campingpladsen de seneste 16 år. Og det har givet forpagterne lysten til fortsat at udvikle nye aktiviteter. I år venter de sig meget af to-tre pighvarkurser med Thomas Ebert Sørensen fra Esbjerg som fiskeguru. Børsmose er sammen med Vejers Strand et af de mest hippe steder i landet for pighvarfiskeri i Danmark. - Alle andre end vores gæster er naturligvis velkommen, siger Martin Petersen, der ikke har fastlagt datoerne endnu.

Salget af campingpladser Staten skal sælge 17 campingpladser, hvilket er en del af regeringsgrundlaget. Den først campingplads er solgt. Det er Tranum Klit Camping. Den blev for få dage siden solgt for godt tre millioner kroner efter en budrunde. Der var ti bud i alt.Tranum Klit Camping er på 13 hektar og har 230 pladser og var vurderet til 2,1 millioner kroner.



Børsmose Camping er på 23 hektar og har 400 pladser.



Vejers Strand Camping er på 21 hektar og har 484 pladser.