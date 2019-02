Skal arbejde i Vojens: Per Rasks stilling er nedlagt

Varde: Det er ikke kun reformen af turismeindsatsen, der gør ProVarde mindre. Også en flytning af den specialiserede erhvervsrådgivning til større erhvervshuse har haft en betydning i ProVarde. Økonomisk betyder det, at ProVarde har mistet et tilskud på 600.000 kroner om året, og der er nogle opgaver, som foreningen ikke længere må varetage.

Det var Per Rask Jensen, der tidligere har været direktør i syv år for ProVarde, der arbejdede med den specialiserede erhvervsrådgivning. Han skifter nu til et job i Erhvervshus Sydjylland i Vojens. Direktør Finn Erik Kristiansen fortæller, at ProVarde havde råd til at beholde Per Rask Jensen som ansat, men han ønskede selv at skifte til jobbet i Vojens. Per Rask Jensens nu tidligere stilling i Varde er samtidig blevet nedlagt.

ProVarde har tidligere heddet Varde Erhvervs- og Turistråd. Det var, mens det havde det navn, at Per Rask Jensen var direktør.